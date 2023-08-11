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CANLI | Trabzonspor Antalyaspor maçı | Süper Lig 1. hafta

Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki takım da 3 puan için kozlarını paylaşacak. Trabzonspor Antalyaspor maçının ilk 11'i, canlı anlatım ve canlı istatistikleri haberimizde...

Yayınlanma: 19:39 - 11 Ağustos 2023 Güncellenme:
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CANLI | Trabzonspor Antalyaspor maçı | Süper Lig 1. hafta

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Zorbay küçük yönetiyor. Bordo-mavili takım geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ise 41 puanla 13. sırada yer almıştı.

TRABZONSPOR 1 – 0 ANTALYASPOR

Trabzonspor’da Mislav Orsic, Fernandez ve Siopis’in sakatlıkları bulunuyor.

7 HAZIRLIK MAÇINDA 4 GALİBİYET

Slovenya’da 4 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan’ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki’yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj’ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz’da Yunanistan’ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.

38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

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