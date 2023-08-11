CANLI | Trabzonspor Antalyaspor maçı | Süper Lig 1. hafta
Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki takım da 3 puan için kozlarını paylaşacak. Trabzonspor Antalyaspor maçının ilk 11'i, canlı anlatım ve canlı istatistikleri haberimizde...
Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Zorbay küçük yönetiyor. Bordo-mavili takım geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ise 41 puanla 13. sırada yer almıştı.
TRABZONSPOR 1 – 0 ANTALYASPOR
Trabzonspor’da Mislav Orsic, Fernandez ve Siopis’in sakatlıkları bulunuyor.
7 HAZIRLIK MAÇINDA 4 GALİBİYET
Slovenya’da 4 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan’ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.
Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki’yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj’ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz’da Yunanistan’ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.
38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.