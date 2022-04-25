Trabzonspor-Antalyaspor maçına yoğun ilgi! Saniyeler içinde bitti…

Trabzonspor'un, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktıktan saniyeler sonra tükendi. Almanya, Hollanda gibi ülkelerden gelen taraftarlar, rekor bilete satılan biletler için sabaha kadar kuyrukta bekledi.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın biletleri saniyeler içinde tükendi. Taraftarlar bilet alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalırken şampiyonluk havasını yaşamak için çektikleri zorluğun pek de önemli olmadığını söylediler.

Almanya'dan geldiğini ve bilet alabilmek için sahurdan beri beklediğini belirten Tunahan Kazancı, “Almanya'dan geldim sahurdan beri bekliyoruz. Şampiyonluğu 38 senedir beklemişiz burada sahurdan beri beklemek bir şey değil. Bilet her an bitebilir ilk sırada olmama rağmen yine de endişeliyim. Daha önce 5 ay önce maça gelmiştim. Bu maçta statta olmam lazım. İnşallah 2-0 yeneriz” dedi.

Hollanda'dan gelen Emre Şahintürk ise “Hollanda'dan geliyorum bilet alabilmek için sabah saatlerinden beri de bekliyorum. Çok önemli bir maç inşallah yeneceğiz başka çaresi yok.” diye konuştu.

“O ZAMAN ÇOCUKTUM”

Taraftarlardan Murat Şengül şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek “Yaklaşık 3 saattir bekliyorum. 1984 yılında şampiyonluk yaşadım o zaman çocuktum o zamandan beri yaşamadım. Şampiyonluk çok güzel bir duygu yaşamak lazım anlatılmaz” dedi.

Taraftarlardan Hami Bilgin'de ”Sahurdan beri buradayız. Bilete yoğun talep olacağından dolayı biz de erken saatlerde gelmek zorunda kaldık. Sonuçta 32 yıldır beklediğimiz kupa bu kupaya taraftar olarak biz de şahitlik yapmak istiyoruz. Sonuçta yıllarca bekledik hayalini kurduk” diye konuştu.

REKOR FİYATLI BİLETLER SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL'ye taraftara sunuldu. Kombine harici satışa çıkartılan yaklaşık 13 bin bilet, saniyeler içinde tükendi.

VIP Platinum: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL