Trabzonspor-Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında inanılmaz olay

Trabzonspor ile Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında akılalmaz bir olay yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Trabzonspor’un 1 puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın 90+5. dakikasında hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Maç 2-2 devam ederken Antalyaspor atağında Trabzonspor savunması topu taca attı. Hakem Atilla Karaoğlan’ın maçı bitirdiğini sanan Trabzonspor taraftarları, tribünlerden atlayarak bir anda sahaya daldı. Saha içine dolan bordo-mavili taraftarlar, kutlamalara başladı.

Güvenlik görevlileri hakem Atilla Karaoğlan’ın etrafını sararak korumaya aldı. Daha sonra stadyumdan “Maç bitmedi. Sahaya girmeyin” şeklindeki anons yapıldı. Bunun üzerine sahaya giren taraftarlar, güvelik güçleri ve polisler tarafından oyun alanından çıkarıldı.

Taraftarların tribünlere geri dönmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Yaşananların ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin’in çok sinirlendiği gözlendi.

Maç 2-2 berabere sona ererken, Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı. Son düdüğün ardından Trabzonspor taraftarları bir kez daha sahaya girerek, tarihi başarıyı kutladı.