Trabzonspor-Başakşehir (Canlı Yayın)

Lider Trabzonspor, Başakşehir maçıyla sahneye çıkıyor. Süper Lig'in açık ara farkla zirvesinde yer alan Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetiminde yenilgiyi unutan Başakşehir'i konuk ediyor. Trabzonspor-Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve tüm detayları Sözcü'de!

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Süper Lig’in zirvesinde yer alan Trabzonspor, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde oynadığı 10 maçtan 8 galibiyet-2 beraberlik alarak üst sıralara yükselen Başakşehir’i ağırlıyor.

Hafta içi savunma oyuncuları Edgar Ie ve Vitor Hugo’nun sakatlıklarıyla sarsılan Trabzonspor’da, sezonu kapatan Gervinho ve sakatlığı bulunan bir diğer isim Nwakaeme Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Başakşehir’de ise sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ve cezalı Ömer Ali Şahiner kadroda bulunmuyor. Zorlu maç öncesinde Trabzonspor 45, Başakşehir’in 32 puana sahip.