Trabzonspor Başakşehir karşısında 5 sezon sonra bir ilke imza atmak istiyor

Süper Lig’de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisinin ardından önemli bir çıkışa imza atarak zirveye adım adım yaklaşan Trabzonspor’da görülen korona virüs vakaları, Başakşehir maçı öncesi moralleri bozdu. Takımda 7 oyuncunun testinin pozitif çıkması, tedavileri devam eden Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen’in henüz takıma katılmamaları ve cezalı olan Nwakaeme’nin de bu müsabakada forma giyemeyecek olması nedeniyle Trabzonspor’da eksik oyuncu sayısı 11’e yükseldi.

Karadeniz ekibinde 7 oyuncunun sağlık sorunu yaşaması , sakatlıklar ve cezalı oyunculara rağmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında Süper Lig’de süre gelen 5 sezonluk galibiyet hasretini dindirerek bir ilk imza atmayı hedefliyor. Bordo-mavililer 27 Ocak’ta rakibini 2-1 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirmeyi başarırken, şimdi ise ligde rakibi karşısındaki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Süper Lig’de rakibini en son 2014-2015 sezonunda 15 Şubat 2015’de Trabzon’da oynanan maçta 3-2’lık skor ile yenen Trabzonspor söz konusu maçın ardından rakibi karşısında ligde galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer bu sürede rakibiyle oynadığı 11 maçta 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Deplasmanda 7 maçlık özlem

Trabzonspor, rakibi Medipol Başakşehir ise deplasmanda 7 maçtır yenemiyor. İki takım arasında İstanbul’da oynanan son 7 maçta ev sahibi ekip 4 galibiyet alırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer rakibi karşısında en son dış saha galibiyetini 1 Ocak 2012 tarihinde almıştı.

Trabzonspor, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 26 sezon sonra İstanbul takımlarına karşı üst üste üçüncü maçını kazanmış olacak. Bordo-mavililer, bu sezon Fatih Karagümrük ve Beşikta 2-1’lık skorlarla mağlup etmişti. Karadeniz ekibi 1993-94 sezonunda Sariyer’i (1-0), Zeytinburnuspor’u (5-0) ve Galatasaray’ı (2-0) mağlup etmişti.

Trabzonspor ile Başakşehir 26. randevuda

Trabzonspor ile Başakşehir 19 Şubat Cuma günü yapacakları maçla birlikte Süper Lig’de 26. kez karşı karşıya gelecekler. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 maçın 9’unda Trabzonspor, 8’inde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.