Trabzonspor-Başakşehir maçında penaltı tartışması

Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasının 77. dakikasında bordo-mavililer penaltı bekledi. Pozisyonun içindeki Hasan Ali Kaldırım, maç sonunda penaltı iddialarıyla ilgili konuştu.

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Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçında iki takım da başa baş mücadele etti. Medical Park Stadyumu’nda kapalı gişe oynanan mücadelede bordo-mavili taraftarlar 78. dakikada penaltı bekledi ancak hakemin kararı değişmedi.

Hasan Ali Kaldırım ile Siopis’in ikili mücadelesinde Başakşehir sol beki topu uzaklaştırmak isterken top koluna çarpıp kornere gitti. Trabzonsporlu taraftarlar ve futbolcular penaltı bekledi. Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR odasındaki Hakan Ceylan ile yaptığı kısa görüşmeden sonra korner kararı verdi.

HASAN ALİ: BUNU SORMANIZ AYIP

Hasan Ali Kaldırım maçtan sonra pozisyonla ilgili soruya, “Rakip oyuncu beni itti. Topu uzaklaştırmak istedim. Bilerek olmadı. Ayağımdan elime çarptı. Penaltı verilse haklı olmazdı. Basit pozisyonlar. Bunu sormanız burada ayıp” cevabını verdi. BeIN Sports’ta sunuculuk yapan Güntekin Onay ise, Hasan Ali Kaldırım’ın bu yanıtına sert bir karşılık verdi. Onay, “Hasan Ali Kaldırım penaltı itirazları sorusuna ‘Sormanız ayıp’ demiş. Bütün Türkiye’nin konuştuğu pozisyon. Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor. Muhabir arkadaşımız Murat Türker işini yapıyor. Yadırgadım ben bu cevabı” ifadelerini kullandı.

AKILLARA FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ GELDİ

Bu pozisyondan sonra akıllara Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi geldi. Sarı-lacivertliler, Larin’in topa müdahalesi nedeniyle penaltı kazanmıştı. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı göstermişti. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR hakeminin aynı isim, Hakan Ceylan olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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