Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘En büyük siz olabilirsiniz ama biz farklıyız’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı da düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında taraftara seslendi. Ağaoğlu, alanı dolduran yaklaşık 176 bin taraftara teşekkür ederken rakiplerine de göndermede bulundu. Trabzonsporlu taraftarların doldurduğu alanda muhteşem görüntüler meydana geldi.

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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'un, İstanbul'daki şampiyonluk eğlencesi adresi Yenikapı'ydı. Yenikapı'daki kutlamalar katılan ve kulübün 38 sene sonra elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Başkan Ahmet Ağaoğlu alanı dolduran 176 bin taraftara seslendi.

“Bu şampiyonluğu çok bekledik ve tam da bu yüzden doyasıya kutlamak en büyük hakkımız” diyen Ağaoğlu, “Bizim kulüp olarak yeni sloganımız şu: Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“4 sene önce söylemiştim. 3 sene sabredin sonrasında bu takımı alkışlayacaksınız demiştim. Öyle de oldu. Büyük başkan yok büyük Trabzon var. Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı Yenikapı'ya hoş geldiniz. Bu organizasyonu hazırlayan ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Trabzon, bu alandaki herkesle gurur duyuyor. Dünya'nın her yerinde insanlar bu takımı ayakta alkışlıyor. Sabrınızı ayakta alkışlıyorum. Biz bu şampiyonlukla ve kutlamalarımız ile farklılığımızı ortaya koyduk. Dünya'nın dört bir yanında insanlar bizim gibi davranıyor, bizim gibi seviniyor. Bugün burada 176 bin Trabzon sevdalısı meydanda ve ben hepinize teşekkür ediyorum. Yıllardır bu anı bekleyen insanları mutlu ettiğimiz için çok gururluyuz. Unutmayın ki en büyük pay sahibi sizsiniz. İşte taraftar işte şampiyon!.”

“BİZ FARKLIYIZ, ÇÜNKÜ…”

Kutlamalar esnasında aşırılıklardan kaçınılması gerektiğini dile getiren Ahmet Ağaoğlu, “Hepinizden rica ediyorum aşırıya kaçmayalım. Sevincimizi doya doya yaşayalım. Oynayalım, kutlayalım fakat sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir alanda aşırıya kaçmayalım. Bugün bizim sevincimiz, kutlama törenlerimiz dünyanın dört bir yanında gıptayla izleniyor. Büyük Trabzon taraftarına yakışır şekilde kutlayalım. Hiç kimsenin bu sürece gölge düşürmesine müsaade etmeyelim. Rakiplerin tacizleri size yanlış bir şey yaptırmasın. Sadece kendi sevincimizi yaşayalım. Biz farklıyız çünkü biz Trabzonsporluyuz” dedi.

“KARAKTERİMİZ İLE ŞAMPİYON OLDUK”

Şampiyonluk yarışında ne olursa olsun karakterimizden ödün vermedik diyen Ağaoğlu, “Herkes şunu söylüyor. ‘En büyük biziz’. Biz de şunu söylüyoruz; ‘Olabilirsiniz. Ama biz farklıyız çünkü biz Trabzonspor’uz’. Sevgili arkadaşlar en başından beri söylüyoruz. Maç kaybedebilirsiniz hatta şampiyonluklar kaybedebilirsiniz. Bunların hepsinin telafisi var. Ama eğer karakterinizi ve dik duruşunuzu kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Böylelikle belirtmek isterim ki bizim kulüp olarak yeni sloganımız şu: ‘Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk” şeklinde konuştu.

YENİKAPI’DA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yaptı. 38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı. Taraftarlar meşaleler ve telefon ışıklarıyla alanda görsel şölen oluşturdu. Taraftarların gönüllerince eğlendiği ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı anlar ise drone ile havadan görüntülendi. Kutlamaların drone görüntüleri ise görenleri kendine hayran bıraktı.