Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hayatımın pişmanlığı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk sonrasında takım içindeki transfer görüşmeleri ve gelen teklifi açıkladı. Ağaoğlu ayrıca İstanbul'daki kutlamaya ve yabancı oyuncu sınırına da değindi.

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Trabzonspor’a Süper Lig’de camianın özlediği şampiyonluğu getiren başmimarlardan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports’ta özel açıklamalarda bulundu.

Transferden takımdaki oyunculara gelen teklifler ve sözleşmelere, ligdeki yabancı sınırından Abdülkadir Ömür’e gelen teklife kadar birçok konuda koşan Ağaoğlu’nun sözleri şöyle;

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

“Sivasspor, şampiyon olursa, şöyle bir sıkıntı olur, kutlamalardan rahatsız olan insanlar var. O oranın takımı, neden burada kutlama yapıyor diye. İstanbul’da 3-5 milyon Sivaslı var. Onlar sanırım otobüsle Sivas’a gidip kutlama yapacak. Tabii bunlar işin şakası. Herkes şampiyonluğunu istediği yerde kutlayabilir, ülkenin herhangi bir toprak parçası kimsenin tekelinde değil, hele Boğaz Köprüleri.”

“ABDÜLKADİR İÇİN MANCHESTER CITY’DEN…”

“Lille, Yusuf Yazıcı için 8 milyon Euro ile gelmişti, pazarlıkla 18’le gitti. Yusuf’u verdikten sonra Manchester City’den Abdülkadir Ömür için teklif geldi. Yusuf’ta 18 milyon gelince, Abdülkadir Ömür için de 23 milyon Euro teklif geldi. İkisini aynı anda göndermenin doğru olmadığını düşündüm. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Ardından sakatlık yaşadı, yaşı hala genç. Hem performansının hem de değerinin artacağını düşünüyorum.”

“10-12 OYUNCUYLA…”

“Benim Manchester United’la kafa kafaya oynayacak bir kadro kurma zorunluluğum yok. Oradan gelen paranın 2-3 katını harcayıp başarılı olamadığınızda bunun hesabını yapacaksınız. Şampiyon olamasaydık da Trabzonspor’un bütçesinde dalgalanma olmayacaktı. Hedefinizi yakalayamadığınızda ekonomik olarak sorun yaşarsanız o zaman sorun oluyor.

Hocamız bizden talebi 4 mevkiye transferdi. Bunlarla alakalı olarak bizim temasta bulunduğumu 10-12 oyuncumuz var. Mantıklı şekilde kulübün transfer dengemizi bozmayacak ve performans verecek oyuncuları istiyoruz.”

NWAKAEME, UĞURCAN ÇAKIR VE TEKLİF…

“Anthony Nwakaeme’ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu. 33 yaşına gelmiş olması da beni endişelendirmiyor. Biz teklifimizi yaptık bekliyoruz. Uğurcan’ın kalmasını istiyorum. Ona teklif geldiğinde 3 kere düşünüyorum. Bizimle kalmasını istiyorum. Tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan’a geldi yurtdışından.”

YABANCI SINIRI

“8+3 ya da 7+4 değil, 7+4 devreye girerse, bu sefer 14 oyuncu değil 12 oyuncu kadroda bulundurabiliyorsunuz kadroda. Kulüpler bir değil, iki oyuncuyu göndermek zorunda. Kulüpler Birliği Başkanı olarak bunları anlatmak benim görevim TFF’ye. Transfer takvimi açıklandı, limitler belli değil. Yeni yönetimi bekleyeceğiz. 14 oyuncu mu, 12 oyuncu mu, onu da bilmiyorum. Öyle bir belirsizlik var. Benim önümde süre var ama yaptığım planı revize etmek zorundayım. Ben planı mart ayında yapıyorum ama siz TFF olarak yabancı sayısı için net bir şey vermiyorsunuz. Neye göre bütçe oluşturacak, neye göre plan yapacak takımlar. Eksik olmasın Nihat Özdemir de eksik olmasın “Haydi bana eyvallah” deyip gitti. Tüm kulüpler 8+3’ü destekliyor.”