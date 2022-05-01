Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı’nda

Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un 38 yıllık özlemi sona erdi. Fenerbahçe'nin rekorunu egale eden bordo mavililerin bayrağı ilk kez İstanbul Boğazı'nda dalgalandı.

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Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor’la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da kutlamalar gece boyunca devam etti. Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı’nı bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.

TRABZONSPOR’UN ZAFERİ AVRUPA’DA

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer 38 yıl aranın ardından mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 1 puanın şampiyonluk için yeteceği karşılaşmada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak tarihinin 7. şampiyonluğunu elde etti. Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında Bordo Mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi.

“BİR İSYAN ZAMANI”

Haberde Trabzonspor’a dair şu ifadeler kullanıldı; “1984’ten beri sadece bir kez Türkiye’nin en kalabalık şehrinden şampiyon çıkmadı. Bursaspor, İstanbul kulüplerinin boğucu hakimiyetini 2010 yılında kırdı. 2009/10 sezonundan bu yana Galatasaray beş kez, Beşiktaş üç kez, Fenerbahçe iki kez ve Başakşehir bir kez ilk sırada yer aldı. Ama aynı zamanda bir isyan zamanı da vardı. Bu da Trabzonspor’la çok yakından bağlantılı. 1976’da ilk şampiyonluğunu elde eden kulüp, 1984 yılına kadar Türkiye’nin popüler takımları arasında yer alıyordu.”

“ABDULLAH AVCI’NIN ZAFERİ”

Kicker dergisinde yer alan haberde Abdullah Avcı’nın şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğu okuyuculara aktarıldı. Haberde “Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımı Süper Lig’de en uzun süre en iyi hücum ve savunmaya sahip takım oldu. Avcı’nın takımında Marek Hamsik ve Anastasios Bakasetas da önemli roller oynadı. Trabzonspor, sürekli olarak iyi sonuçlar alarak ligde arayı açtı. Trabzonspor ligde verilen arada Fenerbahçe’nin 14 puan önündeydi” ifadeleri yer aldı.