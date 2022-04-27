Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi spor müsabakalarından menedildi

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'un bayrakları ülkenin dört bir yanını süslemeye başladı. Samsun'da Trabzonspor bayrağını indiren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi ceza aldı.

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Samsun’da caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.

Kentte yaşayan 4 kişi, cadde ve sokaklara asılan bazı Trabzonspor bayraklarını indirdi. Bu anları da cep telefonu ile kaydeden 4 kişi, daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, 4 kişiyi gözaltına alındı. 4 kişi hakkında ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişiler spor müsabakalarından men edildi.