Trabzonspor, Berat Özdemir’i kiraladı

Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir'i kiralık olarak yeniden kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon başında Suudi Arabistan ekibi Ettifaq’a gönderdiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir’i kiraladı.

KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

“Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir’in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2023-24 futbol sezonu için 33.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.”

Trabzonspor milli ön liberoyu Suudi Arabistan ekibine 2.44 milyon Euro karşılığında göndermişti.

Al-Ettifaq ile toplam 31 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gollük skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Suudi temsilcisiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.