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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde konuk takım taraftarlarına yasak

Trabzon Valiliği, 17 Eylül'de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında konuk ekip taraftarlarının stadyuma alınmaması kararını aldı ve uzun süredir derbi maçlarda süren taraftar yasağı devam etmiş oldu.

Yayınlanma: 11:58 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde konuk takım taraftarlarına yasak

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçında konuk ekip taraftarlarının stadyuma alınmaması kararlaştırıldı.

Bu karar, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığındaki İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alındı. Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (ortada) başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Fotoğraf: AA

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Öte yandan, 17 Eylül Pazar günü Papara Park’ta oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa sunulmuş durumda.

“Papara Park’ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.”

Maça olan ilgi büyük olduğu için Atatürk Alanı’ndaki satış gişesinin önünde kuyruklar oluştuğu gözlemlendi. (AA)

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