Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde konuk takım taraftarlarına yasak
Trabzon Valiliği, 17 Eylül'de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında konuk ekip taraftarlarının stadyuma alınmaması kararını aldı ve uzun süredir derbi maçlarda süren taraftar yasağı devam etmiş oldu.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçında konuk ekip taraftarlarının stadyuma alınmaması kararlaştırıldı.
Bu karar, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığındaki İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alındı. Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
Öte yandan, 17 Eylül Pazar günü Papara Park’ta oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa sunulmuş durumda.
“Papara Park’ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.”
Maça olan ilgi büyük olduğu için Atatürk Alanı’ndaki satış gişesinin önünde kuyruklar oluştuğu gözlemlendi. (AA)