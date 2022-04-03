Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde penaltı tartışması

Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk yarısındaki bir pozisyonda Michy Batshuayi ceza sahası içinde yerde kalınca siyah beyazlılar penaltı bekledi.

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Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken, mücadelenin 29. dakikasındaki bir pozisyonun ardından penaltı tartışması yaşandı.

Beşiktaş’ın kontratağında Rachid Ghezzal pasını ceza sahası içindeki Michy Batshuayi’ye verdi. Topu kontrol eden yıldız futbolcu savunma oyuncusu Tymoteusz Puchacz’dan sıyrılmak istedi ancak, bordo mavili savunmacı kayarak yaptığı kritik müdahale ile topu uzaklaştırmayı başardı.

Pozisyonun ardından Beşiktaşlı Batshuayi kendisini acı içinde yere bırakırken, pozisyonun VAR’da incelenmesini bekleyen orta hakem Zorbay Küçük penaltı olmadığına karar verdi. VAR hakemi Erkan Engin, Trabzonspor savunmacısı Puchacz’ın müdahalesinin nizami olduğunu söyledi.