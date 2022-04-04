Trabzonspor – Beşiktaş maçında büyük tartışma! Kural hatası var mı?

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Zorbay Küçük'ün kullandırdığı endirekt serbest vuruş büyük tartışma yarattı. 'Kural hatası' krizi ile çalkanan derbide maç tekrarı olup olmayacağı gündemi yaratıldı.

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Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş’ın 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Zorbay Küçük’ün kararı büyük tartışma yarattı. Trabzonspor stoperi Hüseyin'in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan'ın elle kontrol etmesini ‘geri pas' olarak değerlendiren Küçük, endirekt serbest atışı yanlış yerden yaptırdı.

Maçın 47. dakikasında Trabzonsporlu Hüseyin, kornere çıkmaması için ayağıyla topu Uğurcan'a bıraktı. Milli kaleci burada topu elle alıp oyunu başlatmak isterken hakem Zorbay Küçük oyunu durdurdu ve pozisyonu ‘geri pas' olarak değerlendirip Beşiktaş lehine endirekt serbest vuruş verdi.

KURAL NE DİYOR?

Hüseyin’in kale alanının içinde sol direğin birkaç metre sağında verdiği o geri pas büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruşu ihlalin yapıldığı yerden kullandırdı. Ancak bu tip pozisyonlarda atışın yapılacağı noktayı, “13. Kural: Serbest Vuruşlar” şöyle tarif ediyor:

“Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır.”

Beşiktaş kurala göre endirekt serbest vuruşu kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan yapmalıydı. Trabzonsporlu futbolcular da kural gereği kale çizgisine dizilmeliydi. Yapılan bu büyük hatada pozisyon golle sonuçlanmadığı için ‘kural hatası’ olarak kabul edilmiyor, dolayısıyla maçın tekrarı sonucunu doğurmayacak.

SKORA ETKİSİ OLMADI

Pozisyon skora etki etseydi çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınacaktı. Hakem Zorbay Küçük’ün bu hatası sonrası özellikle sosyal medyada maçın tekrar edilip edilmeyeceğine dair büyük gündem yaratıldı. Beşiktaş’ın hafta içi bu konuyla ilgili maçın tekrarı için başvuru yapmasını isteyen siyah beyazlı taraftarlar Zorbay Küçük’e tepki gösterdi.

ABDULLAH AVCI: KONUYU BAŞKA BİR YERE ÇEKMESİNLER

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında pozisyon hakkında düşünceleri sorulan Abdullah Avcı, “Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm, o tarz geri pas verilmeyen bin tane de pozisyon var. Konuyu, algıyı da başka bir yere çekmesinler.” dedi.