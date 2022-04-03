Trabzonspor-Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Tokat ve kırmızı kart…

Süper Lig 31. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçının son dakikalarında tansiyon tavan yaptı. Manolis Siopis ve Cyle Larin arasında yaşanan gerilimin ardından rakibine tokat atan siyah beyazlı futbolcu kırmızı kart gördü.

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, Trabzonspor maçında oyuna girdikten 10 dakika sonra Manolis Siopis’e attığı tokat nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin 70. dakikasında Alex Teixeira’nın yerine oyuna giren Cyle Larin, sol kanatta topla ilerlemek isterken Trabzonsporlu Siopis’in faulüne sinirlendi. Rakibini formasından tutan ve bırakmayan Siopis, yere düşmeyen Larin’i uzun süre formasından çekti.

LARIN, SIOPIS’İ ÖNCE İTTİ, SONRA TOKAT

Yunan futbolcunun bu hareketine sinirlenen Larin, Siopis’i önce itti ardından tokat attı. İki takım oyuncuları arasında bir anda tansiyon tavan yaparken, tartışmaya dahil olanlar güçlükle sakinleştirildi. Maçın hakemi Zorbay Küçük bu hareket nedeniyle, 80. dakikada Larin’e doğrudan kırmızı kart verdi. Trabzonspor’da ise, Siopis ve Bakasetas sarı kart gördü.

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