Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ve diğer maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor – Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Süper Lig’in 31’inci haftası ve görev alacak hakemler şöyle:
- 2 NİSAN CUMARTESİ
- 13.30 GZT Giresunspor – Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
- 16.00 Altay – Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)
- 16.00 Yukatel Kayserispor – Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
- 20.30 Galatasaray – Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan
- 3 NİSAN PAZAR
- 13.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
- 16.00 İttifak Holding Konyaspor – Göztepe (Erkan Özdamar)
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
- 20.30 Trabzonspor – Beşiktaş (Zorbay Küçük)
- 4 NİSAN PAZARTESİ
- 20.30 Medipol Başakşehir – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)
- 20.30 Atakaş Hatayspor – Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)