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Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ve diğer maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelelerinden TrabzonsporBeşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Süper Lig’in 31’inci haftası ve görev alacak hakemler şöyle:

  • 2 NİSAN CUMARTESİ 
  • 13.30 GZT Giresunspor – Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
  • 16.00 Altay – Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)
  • 16.00 Yukatel Kayserispor – Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
  • 20.30 Galatasaray  – Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan
  • 3 NİSAN PAZAR 
  • 13.30 Kasımpaşa  – Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
  • 16.00 İttifak Holding Konyaspor – Göztepe  (Erkan Özdamar)
  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
  • 20.30 Trabzonspor  – Beşiktaş (Zorbay Küçük)
  • 4 NİSAN PAZARTESİ 
  • 20.30 Medipol Başakşehir  – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)
  • 20.30 Atakaş Hatayspor – Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)
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