Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu.
Trendyol Süper Lig’de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı… Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Trabzonspor Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçlarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hiç kazanamadı. Beşiktaş ise Bayarslan’ın görev aldığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bayarslan geçen yıl 0-0 biten Trabzonspor-Beşiktaş maçını da yönetmişti.
Trabzonspor’un Bayarslan yönetiminde çıktığı maçlar:
Beşiktaş’ın Bayarslan yönetiminde çıktığı maçlar:
Galatasaray’ın evinde Samsunspor’u ağırlayacağı mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi ise Halil Umut Meler oldu.
İŞTE 5. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLER:
• Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
• Galatasaray-Samsunspor: Cihan Aydın
• Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
• Konyaspor-Rizespor: Bahattin Şimşek
• Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
• Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge
• İstanbulspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
• Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman
• Karagümrük-Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Sivasspor-Ankaragücü: Çağdaş Altay