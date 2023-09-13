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Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Yayınlanma: 13:29 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
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Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı… Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Trabzonspor Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçlarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hiç kazanamadı. Beşiktaş ise Bayarslan’ın görev aldığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bayarslan geçen yıl 0-0 biten Trabzonspor-Beşiktaş maçını da yönetmişti.

Trabzonspor’un Bayarslan yönetiminde çıktığı maçlar:


Beşiktaş’ın Bayarslan yönetiminde çıktığı maçlar:

Galatasaray’ın evinde Samsunspor’u ağırlayacağı mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi ise Halil Umut Meler oldu.

İŞTE 5. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLER:

• Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
• Galatasaray-Samsunspor: Cihan Aydın
• Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
• Konyaspor-Rizespor: Bahattin Şimşek
• Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
• Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge
• İstanbulspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
• Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman
• Karagümrük-Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Sivasspor-Ankaragücü: Çağdaş Altay

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