Trabzonspor Boluspor’u tek golle geçti! Koita’nın kariyerindeki bir ilk turu getirdi

Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u tek golle mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu. Maçtaki tek golü atan Koita, Trabzonspor kariyerinde bir ilki yaşadı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında TFF 1. Lig’de mücadele eden Beypiliç Boluspor’u konuk etti. Trabzonspor’un fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile mücadele ettiği maç, 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Ligdeki temposundan oldukça uzak bir görüntü sergileyen Trabzonspor, iyi kapanan Boluspor savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. İlk yarısı golsüz berabere biten maçın ikinci yarısının hemen başında, 48. dakikada, Trabzonspor’un Koita ile bulduğu gol, maçın sonucunu belirledi.

Koita böylece, Trabzonspor kariyerinde ilk kez bir resmi maçta golle tanışmış oldu. Koita daha önce bordo-mavili forma altında 9 resmi maçta 139 dakikada sahada kalmıştı.

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