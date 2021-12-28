Trabzonspor Boluspor’u tek golle geçti! Koita’nın kariyerindeki bir ilk turu getirdi
Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u tek golle mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu. Maçtaki tek golü atan Koita, Trabzonspor kariyerinde bir ilki yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında TFF 1. Lig’de mücadele eden Beypiliç Boluspor’u konuk etti. Trabzonspor’un fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile mücadele ettiği maç, 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Ligdeki temposundan oldukça uzak bir görüntü sergileyen Trabzonspor, iyi kapanan Boluspor savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. İlk yarısı golsüz berabere biten maçın ikinci yarısının hemen başında, 48. dakikada, Trabzonspor’un Koita ile bulduğu gol, maçın sonucunu belirledi.
Koita böylece, Trabzonspor kariyerinde ilk kez bir resmi maçta golle tanışmış oldu. Koita daha önce bordo-mavili forma altında 9 resmi maçta 139 dakikada sahada kalmıştı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 6′ Trabzonspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önüne alan Bregu’nin vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
- 42′ Koita ceza sahası dışında aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak kale sahası ön çizgi sağ çaprazına indi vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncusundan döndü.
- 43′ Yusuf Sarı’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Mallı’nın vuruşunda top kaleci Selmanı’den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
- 46′ Kosongo’nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Bregu’nun vuruşunda kaleci Erce topu kornere çıkardı.
- GOL! 47′ Serkan Asan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmanı’nin ellerinin altından ağlarla buluştu. 1-0