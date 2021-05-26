Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho’yu KAP’a bildirdi

Trabzonspor, serbest statüde yer alan Bruno Peres ve Gervinho ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Güncellenme: 16:38, 26/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho’yu KAP’a bildirdi

Gelecek sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde mücadelede edecek olan Trabzonspor, şehre gelen Bruno Peres ve Gervinho‘yu KAP’a bildirdi.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu için, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres’in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” açıklamasını yaptı.

Ayrıca 33 yaşındaki Fildişili yıldız Gervinho da KAP’a bildirilirken şu ifadelere yer verildi;

“Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi’nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

İlginizi ÇekebilirTrabzonspor, Gervinho ve Peres'i Trabzon'a getirdiTrabzonspor, Gervinho ve Peres'i Trabzon'a getirdi
Futbol İtalya Roma TRABZON Trabzonspor UEFA
Yayınlanma Tarihi:16:34,