Trabzonspor, Bruno Petkovic transferinde sona yaklaşıyor: Zagreb’den onay çıktı
Bordo-mavililer, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya yaklaşıyor. Dinamo Zagreb'li yıldızın yakın zamanda Trabzon'a gelip imza atması beklenirken, Teknik Direktör Bjelica, Visca'nın dönüşüyle Rizespor maçı için kadrosunu şekillendiriyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Bruno Petkovic'in imzası için geri sayım başladı.
Bordo-mavililer, 28 yaşındaki Hırvat golcü için kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varmış ancak Zagreb'in Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle transfer noktalanamamıştı. Devler Ligi'nden elenen Hırvat kulübünde teknik direktör değişikliği yaşanırken Petkovic'in yerine de santrfor arayışları başladı.
Hırvat basını, Osijek'ten Ramon Mierez'i transfer edecek Dinamo Zagreb'in Petkovic'in ayrılığına onay verdiğini duyurdu.
Birkaç gün içinde Trabzon'a gelecek Petkovic'in resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
VISCA RAHATLATTI
Ligin 3. haftasındaki Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, ilk 11'ini oluşturmaya çalışıyor.
Üst üste gelen sakatlıklarla sıkıntı yaşayan Hırvat çalıştırıcı Galatasaray deplasmanında oynayamayan Edin Visca'nın dönüşüyle bir nebze olsun rahatladı. Bjelica'nın Rize maçında kanatlarda Visca ve Teklic'i oynatması bekleniyor.