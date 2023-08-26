Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı yayın (Süper Lig 3. hafta)
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ile devam ediyor. 2023-24 sezonunun 3. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Papara Park’ta oynanan Karadeniz debisini hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden Trabzonspor, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi. Ligin 2. haftasında sahasında Alanyaspor ise golsüz berabere kalan Rizespor ise 1 puanla 16. sırada yer alıyor.
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Rizespor karşısında kadroda yer almıyor.