Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında büyük talihsizlik! Gervinho maçın hemen başında…

Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmanın başında Gervinho, talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

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Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Trabzon’a oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Gervinho, henüz 11. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Hamsik’in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Gervinho, topu kontrol etmek için hızlandı. Ancak topla beraber oyunu sınırlayan çizgilerin dışına kadar çıkan Gervinho, topu çevirmek isterken bir anda acı içinde yerde kaldı.

Sedye ile soyunma odasına götürülen Fildişi Sahilli yıldızın yerine oyuna Andreas Cornelius dahil oldu.