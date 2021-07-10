Trabzonspor Dalbert’e teklif yaptı

FIRTINA, sol bek arayışlarına hız verdi. Alioski ve Meling'le görüşen Trabzonspor, son olarak İnter forması giyen Dalbert'e kanca attı. 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama teklifi yapan bordo-mavililer, gelecek yanıtı beklemeye çekildi. Geçen sezonu Fransız ekip Rennes'de geçiren Dalbert, 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Öte yandan Trabzonspor'un Alioski için ise imza parasıyla birlikte 2.1 milyon Euro'luk teklifi bulunuyor.

RİVA’DA DAYANIKLILIK İDMANI

YENİ sezon hazırlıklarını İstanbul Riva'da sürdüren Trabzonspor, dün güç depoladı. Abdullah Avcı yönetiminde sahaya çıkan bordo-mavili oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.