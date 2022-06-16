Trabzonspor, Denswil transferini detaylarını açıkladı! Servet kazanacak…
Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Stefano Wilfred Denswil ile resmi sözleşme imzaladı. Bordo mavili kulüp, Denswil'in sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Hollandalı stoper Stefano Wilfred Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçen sezon Bologna’dan kiralanan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona erince bonservisiyle birlikte bordo mavili kulübe geldi. Deneyimli oyuncu, anlaşmanın sonuna kadar bordo mavili ekipte kalması halinde 8 milyon euroyu aşkın bir para kazanacak.
‘Yerli futbolcu' transferinde Denswil'den size bir mesaj var. pic.twitter.com/jkd1GBQGd4
— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 16, 2022
İşte Trabzonspor’un Denswil transferiyle ilgili olarak KAP’a yaptığı açıklama:
- Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
- 2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,
- 2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti,
- 2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
- Opsiyon sezonu için;
- 2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
- Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5’i ödenecektir.”