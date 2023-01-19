Trabzonspor, deplasman fobisini yendi

109 gündür deplasmanda kazanamayan Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor zaferiyle bu şanssızlığına son verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor’u uzatmalarda 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, dış sahada galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı resmi maçlarda son galibiyetini, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek elde eden Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor galibiyetiyle 109 gün sonra deplasmanda kazandı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig’de olmak üzere son 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşamıştı.

Karadeniz ekibi, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’ya 3-1, Kızılyıldız’a 2-1, Spor Toto Süper Lig’de ise VavaCars Fatih Karagümrük’e 4-1, Corendon Alanyaspor’a 5-0 yenilmişti. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile de 1-1 berabere kalmıştı. (AA)

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