Trabzonspor, Djaniny Semedo’nin sözleşmesini sonlandırdı

Trabzonspor'un başarılı golcüsü Djaniny Semedo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma ile sona erdi. Bu gelişmenin ardından Djaniny Semedo, yeni bir maceraya atılarak Suudi Arabistan'a transfer oldu.

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Trabzonspor’da uzun süredir takımdan ayrılması beklenen ve yeni bir kulüp arayan Djaniny Semedo’nun sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırıldı.

Trabzonspor’un şampiyon kadrosunda yer alan ve takımdan ayrılmak istediği için kadro dışına çıkarılan Djaniny Semedo, yeni bir kulüp bulamadığı için geçtiğimiz günlerde şehre geri dönmüştü. Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun ayrılma isteği tekrarlandı ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilerek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirildi. TFF verilerine göre, Yeşil Burun Adalı futbolcu Semedo’nun sözleşmesi dün feshedildi ve bugün Suudi Arabistan’a gitti.

Djaniny Semedo, Trabzonspor’a 2020 yılında katılmış ve 3 yıllık bir anlaşma yapmıştı. Ancak sözleşmesi daha sonra 16 Eylül 2022’de 2 yıl daha uzatıldı ve maaşı 1 milyon 600 bin Euro’ya yükseltildi. Djaniny Semedo’nun ayrılığına dair detaylar ilerleyen süreçte kamuoyuna açıklanacak. (DHA)