Trabzonspor, Ekuban’ı Genoa’ya gönderdi

Trabzonspor, Ekuban'ın toplamda 2.1 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor, 2 yıl önce Leeds United’dan 1 milyon Euro bedelle transfer ettiği Caleb Ekuban’ı İtalya Serie A’ya gönderdi. Bordo-mavili takım, İtalya doğumlu Ganalı futbolcunun transferinden toplam 2.1 milyon Euro gelir elde edecek.

Trabzonspor ile 103 maça çıkan Ekuban, 29 gol atıp 18 de asist yaparken Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazandı.

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın, 300.000.-EUR tutarındaki bonuslar dahil toplam 2.100.000.-EUR karşılığında Genoa kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.”

Bordo-mavili kulüp, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, “Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.