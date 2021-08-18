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Trabzonspor Emmanouil Siopis’i resmen açıkladı! Maliyeti…

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emmanouil Siopis resmen Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo mavili ekip, 27 yaşındaki orta sahanın maliyetini açıkladı.

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Trabzonspor Emmanouil Siopis’i resmen açıkladı! Maliyeti…

Trabzonspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Yunan oyuncu Manolis Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavili ekip, Alanyaspor’a 3 taksit halinde 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki oyuncu ise her yıl 700 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Bordo-mavili ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 700 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10’u ödenecektir. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1 milyon Euro ödenecektir. Alanyaspor Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20’si ödenecektir.”