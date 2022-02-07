Trabzonspor, Emrehan Gedikli’yi resmen açıkladı! 4.5 yıllık imza…

Süper Lig'in liderli Trabzonspor geleceğe yatırım transferlerine devam ediyor... Bordo mavili takım Bayern Leverkusen'den Emrehan Gedikli'ye 4.5 yıllık imza attırdı.

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Ara transferin en hızlı takımı Trabzonspor, Emrehan Gedikli’yi de açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Bayern Leverkusen’den transfer edilen forvet oyuncusu Emrehan Gedikli ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Trabzonspor, ara transfer döneminde daha önce; Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteuscz Puchacz, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör, Kerem Şen, Enis Destan ve Yusuf Erdoğan’ı kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor’un açıklaması şu şekilde:

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli arasında 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TL garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10’u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”