Trabzonspor en erken nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller…

Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda olan ve en yakın rakibine 15 puan fark atan Trabzonspor bitime 9 hafta kala en erken şampiyonluk hedefine kilitlendi. Kalan 2 haftada beklenen senaryo gerçekleşirse Fenerbahçe'nin tarihi rekoru kırılabilir.

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Yıllar sonra şampiyonluğa koşar adım giden Trabzonspor’da müthiş bir sezon geride bırakılırken kulüp tarihinin rekorları peş peşe geldi. Son olarak 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını evine getiren Karadeniz devinde hedefe sayılı günler kala kırılmak istenen bir rekor daha var; en erken şampiyonluk.

REKOR GELEBİLİR

Fırtına, Süper Lig’in bitimine 9 hafta kala ‘en erken şampiyon olma’ hesaplarına başladı. Bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşayabilir.

Trabzonspor’u takip eden Konyaspor ve Fenerbahçe’nin matematiksel olarak yarıştan henüz kopmamış olması bordo mavililer için şampiyonluğun ilan edileceği maçı merak konusu haline getiriyor. An itibariyle Konyaspor ile 15, Fenerbahçe ile 20 puan farkı koruyan bordo mavililerin en erken şampiyonluk için önünde senaryolar bulunuyor…

BEŞİKTAŞ MAÇINDA TUR ATABİLİR

İlk senaryoya göre; Trabzonspor ligin 31’inci haftasında en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile olan puan farkını 21’e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Trabzonspor sıradaki Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarından 3’er puanla ayrılır, Konyaspor da 2’de sıfır çekerse bordo mavililer resmi olarak şampiyon olacak.

Bu ilk ihtimalde 20 puan farkla geriden gelen Fenerbahçe’nin de Konyaspor’u mağlup edip Göztepe’ye puan kaybetmesi gerekiyor.

Trabzonspor ile en yakın takipçisi arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puan fark oluşursa Fırtına’nın şampiyonluğu kesinleşecek.

12 PUAN DAHA ALIRSA GARANTİLİYOR

Trabzonspor, Konyaspor’un 9 haftada puan kaybetmediği senaryoda 12 puan daha alırsa şampiyon olacak. Basit matematikte Fırtına 4 maç daha kazanırsa 17 Nisan’da bitime 5 hafta kala şampiyonluğu kutlayacak. Bordo mavili takımın Çaykur Rizespor’a konuk olacağı bu hafta takipçileri Konyaspor ve Fenerbahçe’nin karşı karşıya gelmesi de bir avantaj.

HEM EN ÇOK PUAN HEM EN ERKEN ŞAMPİYONLUK UNVANI

Süper Lig’de şampiyonluğu en erken ilan etme unvanı Fenerbahçe’ye ait. Sarı-lacivertli ekip; 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer bu sezon lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşma yolunda da büyük fırsat yakaladı. Lig tarihinin en çok puanla (93) şampiyonluk rekorunun sahibi Fenerbahçe’yi bu alanda da geçmek isteyen Trabzonspor kalan 9 haftada 24 puan alırsa bir ilki gerçekleştirecek.