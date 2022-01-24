Trabzonspor Enis Destan transferini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ın transferinde dair detayları resmen açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan’ın transferini resmen duyurdu. KAP’a yapılan bildirimde Altınordu’ya taksitler halinde 600 bin euro ve KDV ödeneceğini açıkladı. Öte yandan 4,5 yıllık sözleşme imzalanan Enis Destan’a verilecek garanti ücrete dair de detaylar verildi. Bu sezon Altınordu formasıyla 16 maça çıkan Enis Destan, 2 gol atabildi. İşte Trabzonspor’un yaptığı açıklama:

ALTINORDU’YA ÖDENECEK BONSERVİS

“Profesyonel futbolcu Enis Destan’ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.’ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir.”

Yeni transferimiz Enis Destan Medical Park Yıldızlı Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti https://t.co/plEBV58DER pic.twitter.com/KJ9sKpgI1f — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 24, 2022

ENİS DESTAN’A VERİLECEK ÜCRET

Profesyonel futbolcu Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10’u ödenecektir

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