Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının biletleri satışta
Spor Toto Süper Ligin 33'üncü haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı.
Süper Lig’in 33üncü haftasında 72 puanla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, 15 Nisan Cuma günü Vavacars Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Şampiyonluğa giden yolda kritik öneme sahip müsabakanın biletleri bugün saat 15.00te satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 38 bin 742 biletin yaklaşık yüzde 83’lük kısmı 5 dakika içerisinde tükendi.
15 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları şu şekilde:
- VIP Platinum: 2.000 TL
- VIP Gold: 1.500 TL
- VIP Silver: 1.000 TL
- Batı: 400 TL
- Doğu: 350 TL
- Fırtına: 200 TL
- Kale Arkası: 150 TL
- VIP Platinum: 3.250 TL
- VIP Gold: 2.500 TL
- VIP Silver: 1.750 TL
- Batı: 750 TL
- Doğu: 650 TL
- Fırtına: 450 TL
- Kale Arkası: 350 TL