Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin şifresi: Bakasetas-Pelkas

Süper Lig'in seyrini belirlemeye aday pazar günkü dev maçta takımlarının direksiyonuna iki Yunan yıldız geçecek: Trabzonspor’da Bakasetas, Fenerbahçe'de Pelkas. Son yıllarda Türkiye'de başarılı performanslar gösteren Yunan futbolcuların başında gelen iki orta saha, skorer kimlikleri ve yaratıcı oyun mantaliteleriyle manşetlere çıkmaya aday isimler.

Alanyaspor'daki başarısını Trabzonspor'a da taşıyan Bakasetas, bordo-mavili forma ile çıktığı son 4 maçın 3'ünde ağları sarstı; bunların ikisi 3 puanı getiren gollerdi. Pelkas, sakatlık yaşayana kadar Fenerbahçe'nin 1 numaralı yıldızı olarak gösteriliyordu. Onun ilk 11'de başladığı son 7 maçta Kanarya 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

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Bakasetas skorer

Comparisonator verilerine bakıldığında iki oyuncunun da saha içinde farklı farklı pozisyonlarda oynayıp başarı sağladığı görülüyor. Bakasetas, golleri ve doğal olarak şut isabeti ile öne çıkıyor. Pas dağıtımı da yapabilen bordo-mavili futbolcu, daha az top kaybıyla oynuyor. Bakasetas'ı öne çıkaran ise orta alan özellikleri göstermesine rağmen başarılı atak aksiyonları içinde daha fazla bulunması.

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Pelkas yıpratıcı

Dev maçta sol kanatta oynaması beklenen Pelkas ise hücumu daha çok düşünen bir kimlikte. Başarılı dripling sayısının fazla olması, daha fazla anahtar pas atması ve ceza sahası içinde daha fazla topla buluşması, sarı-lacivertli futbolcunun dikine oynadığının bir göstergesi. Pelkas daha fazla top kaybetse de hücum presteki başarısı, onun defansif aksiyonlarda vatandaşına göre üstün olmasını sağlıyor.