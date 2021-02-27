Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bizi neler bekliyor?

Göztepe maçı sonrası Samandıra’da ölüm sessizliği vardı. Ancak ilk antrenmandan itibaren tesislerde adeta seferberlik ilan edildi. Erol Bulut, neredeyse Samandıra’dan hiç ayrılmadı. Bu maçın hem takım hem de kendi kariyeri için ne kadar önemli olduğunun farkında.

Samandıra’da ışıklar gece yarılarına kadar sönmedi. Erol Bulut ekibiyle saatlerce bu maçın her türlü senaryosuna çalışıyor. Bu kritik maç öncesi Ali Koç da takımı ziyaret ederek futbolculara moral verdi.

Mesut Özil de ayrı bir motivasyon içinde. Türkiye’deki ilk büyük maçına çıkacak ve artık adından söz ettirmek istiyor. Sosa için de özel bir maç olacak, eski takımına karşı deplasmanda forma giyecek. İlk 11’de Pelkas dışında bir değişiklik beklenmiyor. Gustavo yine yok, ama İrfan Can Kahveci ve Novak yedekler arasında yer alacak.

Fenerbahçe'nin topu rakibine bırakmak yerine kendisi oyuna yön vermesi gerekir. Sezonun ilk yarısındaki maçın ikinci devresinde oyun da aynen böyleydi. Bulut'un oyuncularına o oyunu referans gösterdiği öğrenildi.

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Ufak artılar ve eskilere şöyle bir bakalım:

+ Fenerbahçe’nin en büyük artısı tecrübeli oyuncularının fazla olması. Sahadaki oyuncular bu tarz maçları rakip oyunculardan daha fazla yaşadı.

+Maça sonradan girerek etki edecek yedek kulübesinin zenginliği sarı-lacivertlilerin elinde. Kulübede skoru değiştirecek çok fazla adam var.

+Maçın taraftarsız olması da şüphesiz büyük avantaj. Stresli gidilen Trabzon deplasmanında boş tribünlerde oynamak Fenerbahçe'yi rahatlatacaktır.

-En büyük eksi ise stres. Her ne kadar hafta içi Samandıra’da buna yönelik hamleler yapılsa da bu maçta yaşanacak kaybın çok fazla şeye sebep olacağından dolayı büyük bir stres var. Rakip ise tam tersi büyük bir moral içinde. Aldıkları galibiyetlerle tekrar şampiyonluk potasına girdiler. İki takım arasında maç öncesi en belirgin mental farklılık bu.

-Gustavo'nun olmaması yine çok büyük dezavantaj. Brezilyalının yokluğunda Fenerbahçe bir türlü istediği düzeni oturtamadı.

-Caner'in savunma zaafiyeti Nwakaeme'nin daha da etkili olmasına sebep verebilir. Bu eşleşme dezavantaj gibi gözükse de Nwakaeme'nin savunmaya hiç dönmemesi avantaja çevrilebilir.

Maçın adamı kim olur?

Kalecilerin performansı önemli olacak. Sezon sonu EURO 2020'de milli takım kalesi için rekabete girecek Altay ve Uğurcan için bu maç bir meydan okuma da olabilir. Şüphesiz Şenol Güneş'in de gözü bu maçta olacak. Kalecilerin performansı skoru doğrudan etkileyecektir.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Sosa'nın kıpırdanması bekliyorum. Bu iki oyuncu maça damga vurabilir. Trabzonspor'da ise tabii ki Nwakaeme ve Ekuban her maç olduğu gibi ön plana çıkması beklenen isimler.