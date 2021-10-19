Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kırmızı Türk futbolunu değiştirecek

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Min-Jae Kim'in oyundan atılması, Fenerbahçe'yi ‘Şahin’leştirdi. Fenerbahçe'nin topa girmesi ile Kulüpler Birliği Vakfı, dev adımı atmaya hazırlanıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe öfkeli, kızgın ama daha önemlisi kararlı… Trabzonspor maçındaki hakem yönetimi, özellikle de Min-Jae Kim'in 23. dakikada kırmızı kart görmesi, Fenerbahçe’ye ‘Çizmeleri' giydirdi.

Başkan Ali Koç'un maç sonrası açıklamalarıyla üzerinde durduğu hakem sistemindeki köklü değişim için yarın kritik gün. Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) yarınki gündemi, Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki (TFF), özellikle de Merkez Hakem Kurulu’ndaki (MHK) değişiklikler olacak.

Ali Koç'un başını çektiği kulüpler, ‘Bataklığı kurutma'ya daha büyük önem veriyor. KBV Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki kulüpler, köklü değişimin hızlandırılması için devreye girecek. Avrupa'nın büyük liglerinin uyguladığı sistemi benimseyip Türk futboluna arzulanan huzurun getirilmesi, Ali Koç ve kulüplerin hedefi…

İstenen değişiklikler ise şöyle:

1-Kurul seçimleri: TFF kurullarının özellikle de MHK'nin ayrı seçilmesi için tüzük değişsin.

2- Hakem kurulu: Hakem isimleri, üç kişilik bir grupla değil, çoğulcu şekilde belirlensin.

3- Atamalar kurayla: Hakemler atamaları, maçın zorluğuna göre derecelendirilip kurayla yapılsın.

4- Raporlar açıklansın: Gözlemci ve hakem raporları ile notları her hafta açıklansın, şeffaf olsun.

5- VAR birimi kurulsun: MHK'de bir VAR birimi kurulsun. VAR hakemliği ile saha içi hakemliği ayrılsın.

6- Akrabalık sınırlansın: Hakemlik içindeki baba-oğul, amca-kardeş gibi akrabalık ilişkileri azaltılsın.

FENERBAHÇE’NİN İSYANI VAR

1- Kim'e gösterilen sarılar: Min-Jae Kim'e gösterilen iki sarı kartın da haksız olduğu savunuluyor. Süper Lig'deki pek çok maçta benzer müdahalelere faul verilmediği ifade ediliyor.

2- Hakemin vücut hali: Hakem Ali Şansalan'ın Fenerbahçeli futbolculara kart gösterirken yaptığı mimikler ve sert reaksiyonları eleştirildi. ‘Hakem kötü niyetli' yorumları yapıldı.

3- Bakasetas'ı korudu: Akan oyunda Bakasetas ile Valencia arasındaki itişmeyi engelleyen Ali Şansalan'ın Trabzonsporlu futbolcuyu, görmesi olası karttan koruduğu öne sürüldü.

4- Takımlara eşit değildi: Fenerbahçelilere göre Trabzonsporlu Nwakaeme'nin şiddetli itirazlarına sarı kart gösterilmezken Luiz Gustavo'nun benzer itirazına hemen sarı çıktı.

ALİ KOÇ’TAN KRİTİK SORULAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol kamuoyunun gündemine kritik sorularla geldi. Futbolun üzerindeki sis perdesinin aralanması gerektiğini anlatan ve “Buramıza kadar geldi, artık külahları değişme vakti” diyen Ali Koç, şu kritik soruları sordu:

100 milyar liraya yakın bahis oynanıyor. Bunun maçın sonucuyla alakası var mı?

FETÖ gibi örgüt hâlâ işin içinde mi? Hakemler üzerinden kaos mu yaratılmaya çalışılıyor?

Kim nedir, nereyle ilişkisi vardır, nasıl atanmıştı?

Sekiz senede beş maç almış üst klasman hakemi var. Üst klasman hakemiyse niye maç almıyor? Maç almıyorsa neden üst klasman hakemi?

Temsilcilerin raporlarına müdahale ediyorlar mı? Bir temsilci, raporu bitirmeden önce bir yerden icazet alıyor mu?

HAKEMLER TEDİRGİN

Son dönemde sürekli tartışılan hakemlerin rahatsızlık yaşadığı öğrenildi. Bu sıkıntının nedeni ise KBV ile TFF arasındaki toplantılarda, gündeme gelen ancak açık şekilde dile getirilmeyen yedi Süper Lig hakeminin görevden el çektirilmesi talebi…

Kulüpler, ismi açıklanmayan bu isimlerin hakemliklerinin sonlandırılmasını isti- yor. Hakem dünyasına yakın kaynaklar ise bu talebin hakemler arasında tepkiye neden olduğunu, bunun da tedirginlik yarattığını vurguluyor.

TFF’DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

TFF, hakemlere sahip çıktı. Türk hakemliğinin değerini, FIFA ve UEFA'da ispat ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Baskı kültürü, lince dönüşmekte ve en fazla zararı ülkemiz görmektedir. Kulüplerden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmalarıdır” denildi.