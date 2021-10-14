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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ve diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Milli aranın ardından Süper Lig 9. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi yönetecek hakem ve diğer maçlarda görev yapacak hakem kadroları belli oldu. İşte Süper Lig’de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

  • Cuma
  • 20.00 Medipol Başakşehir – Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
  • Cumartesi
  • 13.30 GZT Giresunspor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
  • 16.00 Demir Grup Sivasspor – Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
  • 19.00 Adana Demirspor – Öznür Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
  • Pazar
  • 13.30 Kasımpaşa – Göztepe: Cüneyt Çakır
  • 16.00 Altay – Vavacars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
  • 16.00 Galatasaray – İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
  • 19.00 Trabzonspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan
  • Pazartesi
  • 20.00 Atakaş Hatayspor – Gaziantep FK: Zorbay Küçük
  • 20.00 Aytemiz Alanyaspor – Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
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