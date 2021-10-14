Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ve diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Milli aranın ardından Süper Lig 9. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi yönetecek hakem ve diğer maçlarda görev yapacak hakem kadroları belli oldu. İşte Süper Lig’de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

Cuma

20.00 Medipol Başakşehir – Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor – Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor – Öznür Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

Pazar

13.30 Kasımpaşa – Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Altay – Vavacars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

16.00 Galatasaray – İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Aytemiz Alanyaspor – Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

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