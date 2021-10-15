Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kilidini onlar çözecek!

Trabzonspor-Fenerbahçe düellosunda çizgide oynayan yıldızlar maçın kaderini çizmeye aday. Trabzonspor’da Nwakaeme’nin dripling, şut ve gol istatistikleri çarpıcı. Fenerbahçe’de takım savunmasına katkıları nedeniyle Ferdi ve Osayi, Rossi’nin önünde...

İrfan YİRMİBEŞ

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Trabzonspor-Fenerbahçe kapışmasında bu kez iki takımın kanatlarını yakın plana alıyoruz. Üç yerli oyuncu mecburiyeti nedeniyle bordo-mavililerde, Anthony Nwakaeme, Gervinho ve Abdülkadir Ömür'den, sarı-lacivertlilerde ise Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'den ikisi görev alacak. İstatistikler, iki takımın kanat oyuncularının da gol yüküne yüzde 30'un üzerinde katkı yaptığını gösteriyor. Trabzonspor'un 16 golünün 5'i, Fenerbahçe'nin ise 12 golünün 4'ü kanatlardan geldi.

FENER’E GOLÜ YOK

Detaya inildiğinde ev sahibinde Nwakaeme mevkidaşlarından biraz daha parlak gözüküyor. İşin ilginci, Galatasaray ve Beşiktaş'a üçer gol atan Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'ye karşı siftahının bulunmaması. Ancak maç başına dripling, isabetli şut ve hava topu kazanma oranında Nwakaeme'nin ciddi üstünlüğü olduğu görülüyor. Gervinho'nun ilk haftadaki Yeni Malatya maçından beri skor katkısı verememesi, Abdülkadir Ömür'ün de henüz kendini gösterememesi dikkat çekici.

ROSSI İYİ AMA…

Fenerbahçe’de 1 gol-3 asistle en çok skor katkısını Rossi vermiş olsa da onu defansif veriler vuruyor. Zorlu geçmeye aday Trabzonspor deplasmanında Osayi ve Ferdi, savunma katkıları ile formaya yakın isimler gibi görünüyor. Pereira'nın üçlü savunma tercihi nedeniyle kanatlarını ileri geri kullanacak ikili, bordo-mavili savunmayı zorlamaya çalışacak. Özellikle Nwakaeme'nin karşısında oynayacak ismin hem hücum hem de savunma performansı belirleyici olabilir.

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