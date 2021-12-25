Trabzonspor, Fenerbahçe’nin rekorunu kırdı

Ligin ilk yarısını 46 puanla tamamlayan Trabzonspor, daha önce Fenerbahçe'ye ait olan ligin ilk yarısında en fazla puan toplayan takım rekorunu kırdı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 2021-2020 sezonunun ilk yarısını Trabzonspor 46 puanla lider olarak tamamladı. 19 maçta 14 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordo-mavili takım, Fenerbahçe’nin 2005-2006 sezonundaki rekorunu da tarihe gömdü. Tek yenilgisini Antalyaspor’dan alan Trabzonspor, Başakşehir ile berabere kalınca puanını 48 yapma şansını da tepti!

REKOR FENERBAHÇE’YDİ

Süper Lig’de bu sezona kadar ilk yarıda en fazla puan toplayan takım rekoruna Fenerbahçe sahipti. Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Christoph Daum yönetiminde 17 maçta 45 puan toplamıştı.

Sarı-lacivertliler söz konusu sezonun ilk yarısında 14 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. En yakın rakibi Galatasaray’a ilk yarıda 4 puan fark atan Fenerbahçe, sezon sonu ise Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak sarı-kırmızılı takımın 2 puan gerisinde kalıp şampiyonluğu kaçırmıştı.

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