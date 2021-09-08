Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon, 5e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Tedavileri devam eden Dorukhan, Peres, Trondsen ve Gervinho takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.