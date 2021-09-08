Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon, 5e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Tedavileri devam eden Dorukhan, Peres, Trondsen ve Gervinho takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.