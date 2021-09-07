Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışta

Trabzonspor'un taraftarı önünde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

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Trabzonspor'un Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları; Vip Platinum 900 TL, Vip Gold 700 TL, Vip Silver 500 TL, Batı 300 TL, Doğu 250 TL, Fırtına 150 TL ve Kale Arkası ise 100 TL olarak açıklandı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı son karara göre, Medical Park Stadyumu'nun % 50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu getirilirken, iki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden de 14 gün geçmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca çift doz aşı olanlara HES kodu kontrolünün de yapılacağı, yurt dışında yaşayan taraftarların aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını ülkeye giriş yaparken gümrük memurları üzerinden pasaportlarına işletme zorunluluklarının bulunduğu kaydedildi.