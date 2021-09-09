Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Galatasaray maçında görev yapacak hakem de açıklandı.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor – Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. Bu müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
- 11 Eylül Cumartesi
- 17.00 | Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
- 17.00 | Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar
- 20.00 | Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
- 20.00 | Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol
- 12 Eylül Pazar
- 17.00 | Fenerbahçe-Sivasspor: Halis Özkahya
- 17.00 Çaykur Rizespor-Hatayspor: Halil Umut Meler
- 20.00 | Göztepe-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
- 20.00 | Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
- 13 Eylül Pazartesi
- 20.00 | Gaziantep Futbol Kulübü-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
- 20.00 | Alanyaspor-Giresunspor: Zorbay Küçük