Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.
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- Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:
- 16.00 Fatih Karagümrük – Antalyaspor: Özgüç Türkalp
- 16.00 Göztepe – Trabzonspor: Bahattin Şimşek
- 16.00 Kayserispor – Denizlispor: Ali Palabıyık
- 20.30 Çaykur Rizespor – Beşiktaş: Halis Özkahya
- 20.30 Galatasaray – Konyaspor: Koray Gençerler