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Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Güncellenme: 12:47, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.

  • Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:
  • 16.00 Fatih Karagümrük – Antalyaspor: Özgüç Türkalp
  • 16.00 Göztepe – Trabzonspor: Bahattin Şimşek
  • 16.00 Kayserispor – Denizlispor: Ali Palabıyık
  • 20.30 Çaykur Rizespor – Beşiktaş: Halis Özkahya
  • 20.30 Galatasaray – Konyaspor: Koray Gençerler
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