Trabzonspor, Gaziantep’e gidemedi! Maç ertelenecek…

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, Gaziantep FK maçı öncesi sis engeline takıldı. Uçuşu yarına ertelenen Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı mücadele için TFF'nin yeni gün ve saat açıklaması bekleniyor.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32’nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor, maç öncesi sis engeline takıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki son idmandan sonra saat 16.30’da Trabzon’dan Gaziantep’e gitmesi planlanan Trabzonspor kafilesi, kentte yaşanan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması üzerine yolculuk saatini değiştirdi. Bordo mavililer hava muhalefetinin sona ermesi umuduyla saat 21.50’de Gaziantep’e hareket etmeyi planlıyordu.

YARIN HAREKET EDİLECEK

Ancak kentteki yoğun sis dağılmadı ve bordo mavilileri taşıyacak uçak Trabzon Havalimanı’na iniş yapamadı. Bordo mavili kafile hava şartları müsait olmadığı için yarın 16:30’da Gaziantep’e hareket edilecek. Normal şartlarda Cuma saat 20.30’da başlayacak müsabakanın ertelenme ihtimali çok yüksel.

TFF ile iletişim halinde olan Karadeniz ekibi maç günü ve saati hakkında yeni bir karar alınmasını bekliyor.