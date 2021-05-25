Trabzonspor, Gervinho ve Peres’i Trabzon’a getirdi

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki kanat oyuncusu Gervinho ile 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres, kente geldi.

İtalya’dan özel uçakla gelen ve saat 19.45’de Trabzon Havalimanı’na inen Gervinho ile Bruno Peres, burada Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar da, havalimanından çıkışında iki oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı. İki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı. Gervinho ile Peres’in Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra transferlerinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Mevcut piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Gervinho bu sezon İtalya Serie A’da Parma formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyinen ve 2.5 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan Peres ise bu sezon 44 karşılaşmada görev aldı, 2 gol, 4 asistle de skora katkı sağladı.