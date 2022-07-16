Trabzonspor, Gervinho’ya 10 taksitte ödeme yapacak

Trabzonspor, Gervinho'nun sözleşmesini feshetti. Aris ile anlaşmaya varan Fildişili oyuncuya 1 milyon 100 bin Euro feshi tazminatı 10 taksitte ödenecek.

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Trabzonspor’a 2021-2022 sezonu başında transfer olan Gervinho, bordo-mavili takımdan ayrıldı. 35 yaşındaki Fildişili oyuncunun yeni adresi Yunanistan’ın Aris takımı oldu.

Kadroda düşünülmeyen Gervinho ile anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncuya 1 milyon 100 bin Euro feshi tazminatı ödeyecek. Bordo-mavili kulüp bu ödemeyi 10 taksitte yapacağını duyurdu.

Gervinho geçen sezon Trabzonspor ile 13 maça çıkıp 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

KAP AÇIKLAMASI

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 1.100.000.-EUR tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”