CANLI | Trabzonspor Giresunspor maçı | Süper Lig 22. hafta

Trabzonspor Giresunspor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Lider Trabzonspor, hafta içi mesaisinde Karadeniz'in bir diğer takımı Giresunspor karşısında kazanıp puan farkını korumak istiyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Maç öncesinde Trabzonspor 50 puanla lider, Giresunspor ise 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

Hamsik, Giresunspor karşısında oynamayı istese de oyuncunun kas sakatlığını dikkate alan Abdullah Avcı, tecrübeli ismi riske etmeme kararı aldı.

ABDULLAH AVCI 61. MAÇINDA TRİBÜNDE!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, GZT Giresunspor maçıyla birlikte 61. kez bordo-mavili takımın başında sahaya çıkacaktı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, Sivasspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarı önünde 61. maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020’de bordo-mavili takımın başına geçti. 434 günlük görev süresinde Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere 60 karşılaşmada takımın başında sahada yer alan Avcı, 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek, 2.08’lık puan ortalaması yakaladı.

45 YIL SONRA…

İki takım arasında ligde oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 3, GZT Giresunspor’un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 8, Giresunspor ise 5 gol attı.

TRABZONSPOR SAHASINDA RAKİBİNE YENİLMEDİ

İki takım arasında Trabzon’da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977’de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.