Trabzonspor gözünü yeni rekora dikti

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenerek puanını 66'ya çıkartan bordo-mavililer 67 puan ile 1995-96 sezonundan sonra tarihinin en fazla puan topladığı 27. haftayı yaşıyor. Karadeniz ekibi önünde oynayacağı 3 maçtan 9 puan çıkarması halinde puanını 75 yapacak ve 30. haftalar itibarıyla tarihi rekor kıracak.

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Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, tarihi rekorlara da imza atıyor. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, söz konusu sezonun 27. haftasında topladığı 67 puan ile en iyi derecesini elde etti.

Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Trabzonspor, rekor yılıyla arasındaki puan farkı 1 olurken, yeni rekorlar kırma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek puanını 66’ya yükselten bordo-mavililer önünde oynayacağı 3 maçtan da galibiyetle ayrılması halinde 30. hafta sonunda 75 puana ulaşarak tarihi puan rekoru kırmış olacak.

AVCI İLE 59 MAÇTA 4 YENİLGİ VE 2.30’LUK ORTALAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından başarılı performans sergiledi. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 59 lig maçında 38 galibiyet, 17 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi. Bordo-mavililer , Abdullah Avcı ile 2,30 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

19 HAFTADIR LİDER

Sahasında Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup eden Trabzonspor, ligde 19 haftadır liderliğini sürdürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak liderliğini sürdürmeyi başardı.

Ligde 19 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 11 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın yanı sıra tarihi rekorlara da imza atmayı planlıyor.

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