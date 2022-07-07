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Trabzonspor günü tek antrenmanla tamamladı

Süper Lig 2022-23 sezonu hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününü tek idmanla tamamladı.

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Trabzonspor günü tek antrenmanla tamamladı

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavili oyuncular, ısınma koşusu, pas çalışması ve dinamik ısınma yaptı. 5’e 2 ve şut çalışması yapan futbolcular Slovenya kampının dördüncü gününü tek idmanla bitirdi.

Dün sabah idmanında hafif sakatlık yaşayan Visca, bugünkü antrenmanda yer alırken, Denswil ile tedavisi süren Serkan Asan idmana çıkmadı.

Trabzonspor, Slovenya kampının 5’inci gününü yarın yapılacak çift antrenmanla sürdürecek.

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