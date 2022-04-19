Trabzonspor hasreti kupada dindirdi! Kayserispor son dakikada yıkıldı
Ligde dört haftadır galibiyet alamayan Trabzonspor, kupada karşılaştığı Kayserispor karşısında hasreti sona erdirdi. Kayserispor, zorlu deplasmandan son dakikalarda yediği golle yenik ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs 2022 tarihinde Kayseri’de oynanacak.
Süper Lig’de dört haftadır galibiyet alamayan Trabzonspor, hasreti dindirmek için çıktığı kupa maçında son dakikalara girilirken güldü. Rakibine uzun süre direnen Kayserispor ise son dakikalarda yediği golle yıkıldı.
Karşılaşmada 87. dakika oynanırken Anthony Nwakaeme’nin uzun pasını ceza sahası içinde göğsüyle kontrol eden Andreas Cornelius, yakın mesafeden yaptığı vuruşla Trabzonspor’u öne geçirdi.
Trabzonspor 1 – 0 Yukatel Kayserispor
87′ Cornelius pic.twitter.com/utfPf5ojBT
— A Spor (@aspor) April 19, 2022
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.