Trabzonspor-Hatayspor (Canlı Yayın)

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 17. hafta karşılaşmasında Hatayspor'u ağırlıyor. Ligdeki ilk mağlubiyetini geçen hafta alan Trabzonspor, son haftalarda istikrarsız bir görüntü sergileyen Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı yayın anlatımı ve detayları haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Hatayspor’u konuk ediyor. Ligde 39 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor, 29 puanla üçüncü sıradaki Hatayspor karşısında galibiyet arıyor. Saat 16.00’da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakat ve hasta oyuncular nedeniyle kadroda rotasyon yaptı. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme kadroda yer almazken, ilk 11’de yer alması beklenen Abdülkadir Ömür ise, hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyerek yedek bırakıldı. Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Djaniny ise, ilk 11de sahada yer aldı.

5’LİK SERİ

Trabzonspor bugünkü karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa evinde üst üste 5 galibiyet serisini yakalayacak. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor’u yenmişti.

36 BİN BİLET SATILDI

Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alarak namağlup unvanını yitiren bordo mavililerde, taraftarların maça ilgisi yoğun oldu. Bordo mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında stadyumun yüzde 88’lik bölümünün biletleri tükenirken bilet satış rakamı 36 bini geçti.

İlginizi Çekebilir Kerem Aktürkoğlu Barcelona'yı reddetti! İstediği takım...